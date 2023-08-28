Хвостов Григорий Казьмин
Место рождениясела Каменки Елецкого уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
села Каменки Елецкого уезда
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Григорьева Анна Григорьева
Мать ребёнка: не указана
села Каменки Елецкого уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хвостов Гавриил Григорьев
Мать ребёнка: не указана
села Каменки Елецкого уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
села Каменки Елецкого уезда
Смерть
Неизвестно