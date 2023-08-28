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Хвостов Григорий Казьмин

Место рождения

села Каменки Елецкого уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

села Каменки Елецкого уезда
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Григорьева Анна Григорьева

Мать ребёнка: не указана

села Каменки Елецкого уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостов Гавриил Григорьев

Мать ребёнка: не указана

села Каменки Елецкого уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостов Семен Григорьев

Мать ребёнка: не указана

села Каменки Елецкого уезда
Смерть
Неизвестно
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