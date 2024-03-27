Фаткуллина (Абсалямова) Халима Галляметдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаткуллина (Абсалямова) Халима Галляметдиновна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.04.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Абсалямов Галляметдин

Мать: Абсалямова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фаткуллин Габдрахман Хадияахметович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фаткуллин Габдрахман Хадияахметович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.04.1989
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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