Фаткуллина (Абсалямова) Халима Галляметдиновна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти?.04.1989
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Абсалямов Галляметдин
Мать: Абсалямова ?
Рождение ребёнка
17.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фаткуллин Габдрахман Хадияахметович
Рождение ребёнка
01.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фаткуллин Габдрахман Хадияахметович
Смерть
?.04.1989
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно