Константинова Варвара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.
Дочь: Константинова Мелания Федоровна
Отец ребёнка: Константинов Федор Иванович
Рождение ребёнка
27.05.1882 ст.
Дочь: Константинова Агрипина Федоровна
Отец ребёнка: Константинов Федор Иванович
ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_2, дело №2295, стр. 14
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинов Петр Федорович
Отец ребёнка: Константинов Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно