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Константинова Варвара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.

Дочь: Константинова Мелания Федоровна

Отец ребёнка: Константинов Федор Иванович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
27.05.1882 ст.

Дочь: Константинова Агрипина Федоровна

Отец ребёнка: Константинов Федор Иванович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_2, дело №2295, стр. 14
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Петр Федорович

Отец ребёнка: Константинов Федор Иванович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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