Дмитриев Александр Дорофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Александр Дорофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1912

Сын: Дмитриев Александр Александрович

Мать ребёнка: Дмитриева Зинаида Онисимовна

Место жительства
1912 ст.
Севастополь, Украинская ССР
Севастопольский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Зинаида Онисимовна

Смерть
Неизвестно
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