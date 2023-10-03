Дмитриев Александр Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1912
Сын: Дмитриев Александр Александрович
Мать ребёнка: Дмитриева Зинаида Онисимовна
Место жительства
1912 ст.
Севастополь, Украинская ССР
Севастопольский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно