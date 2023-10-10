Кишко (Раевская) Снежана Викентьевна
Место рождения
Дата рождения21.08.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1968
Снежана Викентьевна
Рождение ребёнка
22.04.1991
Сын: Кишко Раевский Виталий Сергеевич
Отец ребёнка: Кишко Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
15.03.1993
Сын: Кишко Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Кишко Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
15.03.1993
Отец ребёнка: Кишко Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно