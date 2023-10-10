Кишко (Раевская) Снежана Викентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кишко (Раевская) Снежана Викентьевна

Место рождения

Клецк, Клецкий район, Минская область

Дата рождения

21.08.1968

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1968

Отец: Раевский Викентий Иванович

Мать: Раевская Софья Павловна

Клецк, Клецкий район, Минская область
Снежана Викентьевна
Рождение ребёнка
22.04.1991

Сын: Кишко Раевский Виталий Сергеевич

Отец ребёнка: Кишко Сергей Владимирович

Минск, Минск
Рождение ребёнка
15.03.1993

Сын: Кишко Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Кишко Сергей Владимирович

Минск, Минск
Рождение ребёнка
15.03.1993

Сын: Кишко Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Кишко Сергей Владимирович

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кишко Сергей Владимирович

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