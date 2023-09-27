Камалеев Гарафетдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Нуржихан Гарафетдиновна
Мать ребёнка: Камалеева Рахиля Зайнулловна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Камалеев Гаптелхай Гаптелхакович
Мать ребёнка: Камалеева Рахиля Зайнулловна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Фаттахова Бибисара Гарафетдиновна
Мать ребёнка: Камалеева Рахиля Зайнулловна
Рождение ребёнка
?.02.1934
Сын: Камалеев Рашит Гарафетдинович
Мать ребёнка: Камалеева Рахиля Зайнулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камалеев Гаптелхак Гарафетдинович
Мать ребёнка: Камалеева Рахиля Зайнулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно