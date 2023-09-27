Камалеев Гарафетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалеев Гарафетдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Нуржихан Гарафетдиновна

Мать ребёнка: Камалеева Рахиля Зайнулловна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Камалеев Гаптелхай Гаптелхакович

Мать ребёнка: Камалеева Рахиля Зайнулловна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Фаттахова Бибисара Гарафетдиновна

Мать ребёнка: Камалеева Рахиля Зайнулловна

Рождение ребёнка
?.02.1934

Сын: Камалеев Рашит Гарафетдинович

Мать ребёнка: Камалеева Рахиля Зайнулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камалеев Гаптелхак Гарафетдинович

Мать ребёнка: Камалеева Рахиля Зайнулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камалеева Рахиля Зайнулловна

Смерть
Неизвестно
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