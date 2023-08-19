Орлов Сергей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения22.08.1921
Дата смерти07.10.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1936 по 1940
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1940 по 1941
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1945 по 1949
Место жительства
С 1949 по 1954
Место жительства
С 1954 по 1970
Место жительства
С 1970 по 1977
Смерть
07.10.1977