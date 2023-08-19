Орлов Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Сергей Сергеевич

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Место рождения

Мегра, Мегринская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

22.08.1921

Дата смерти

07.10.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Мегра, Мегринская волость, Белозерский уезд
Место жительства
С 1936 по 1940
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1940 по 1941
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1945 по 1949
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1949 по 1954
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1954 по 1970
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1970 по 1977
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.10.1977
Москва, город федерального значения Москва
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