Кухаренко (Саловьева) Евдокия Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухаренко (Саловьева) Евдокия Кирилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кухаренко Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
25.04.1917

Сын: Кухаренко Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Кухаренко Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
07.02.1919

Дочь: (Кухаренко) Евгения Андреева

Отец ребёнка: Кухаренко Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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