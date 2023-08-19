Калинин Сидор Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: Калинин Иван Никитин (Никифоров)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Калинин Иван Сидоров
Мать ребёнка: Калинина Марфа Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
содержащий ландмилицию
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763