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Калинин Сидор Иванов

Место рождения

Калининская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1723 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Калинин Иван Никитин (Никифоров)

Мать: не указана

Калининская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Калинин Иван Сидоров

Мать ребёнка: Калинина Марфа Никифорова

Калининская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Марфа Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
содержащий ландмилицию
Место жительства
Неизвестно
Калининская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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