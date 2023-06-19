Фарафонова Агафья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фарафонова Агафья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Фарафонов Карп Яковлев

Отец ребёнка: Фарафонов Яков Тимофеев

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Палагея

Отец ребёнка: Фарафонов Яков Тимофеев

Пухачи (инф. из РС)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Фарафонов Михайло

Отец ребёнка: Фарафонов Яков Тимофеев

Рождение ребёнка
1855

Сын: Фарафонов Сергей Яковлев

Отец ребёнка: Фарафонов Яков Тимофеев

безсрочно-отпускный рядовый Флотский солдат деревня Пухачи Вятская губерния ( В РС его год рождения 1857)
Рождение ребёнка
1870

Сын: Фарафонов Сергей Яковлев

Отец ребёнка: Фарафонов Яков Тимофеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Была В Восприемниках У Параскева Родившеййся В 1875 Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Фарафонов Яков Тимофеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фарафонов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Фарафонов Яков Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фарафонов Яков Тимофеев

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