Фарафонова Агафья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Фарафонов Яков Тимофеев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Палагея
Отец ребёнка: Фарафонов Яков Тимофеев
Пухачи (инф. из РС)
Рождение ребёнка
1850
Сын: Фарафонов Михайло
Отец ребёнка: Фарафонов Яков Тимофеев
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Фарафонов Яков Тимофеев
безсрочно-отпускный рядовый Флотский солдат деревня Пухачи Вятская губерния ( В РС его год рождения 1857)
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Фарафонов Яков Тимофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фарафонов Яков Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно