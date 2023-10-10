Молчанов (Комисаров) Афанасий Осипович
Место рождения
Дата рождения28.04.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1877
Бракосочетание
03.02.1897
Рождение ребёнка
26.05.1899
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Молчанова Евфросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
02.09.1904
Дочь: Надежда Афанасьевна
Мать ребёнка: Молчанова Евфросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
07.11.1907
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Молчанова Евфросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
03.11.1914
Сын: Молчанов (комисаров) Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Молчанова Евфросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
19.06.1918
Дочь: Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Молчанова Евфросиния Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Запасной рядовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно