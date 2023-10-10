Молчанов (Комисаров) Афанасий Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолчанов (Комисаров) Афанасий Осипович

Молчанов (Комисаров) Афанасий Осипович

Место рождения

Стырово, Говеновская волость, Галичский уезд

Дата рождения

28.04.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1877

Отец: Молчанов (комисаров) Осип Иванович

Мать: Молчанова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Стырово, Говеновская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
03.02.1897

Жена: Молчанова Евфросиния Яковлевна

Рождение ребёнка
26.05.1899

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Молчанова Евфросиния Яковлевна

Стырово, Говеновская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1904

Дочь: Надежда Афанасьевна

Мать ребёнка: Молчанова Евфросиния Яковлевна

Стырово, Говеновская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1907

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Молчанова Евфросиния Яковлевна

Стырово, Говеновская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1914

Сын: Молчанов (комисаров) Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Молчанова Евфросиния Яковлевна

Стырово, Говеновская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1918

Дочь: Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Молчанова Евфросиния Яковлевна

Стырово, Говеновская волость, Галичский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Запасной рядовой
Место жительства
Неизвестно
Стырово, Говеновская волость, Галичский уезд
Смерть
Неизвестно
Стырово, Говеновская волость, Галичский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close