Башилов Андрей Иванов
Место рождения
Дата рождения09.08.1837
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1837
Отец: Башилов Иван Федоров
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Домна Семенова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Домна Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1865