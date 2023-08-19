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Башилов Андрей Иванов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

09.08.1837

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1837

Отец: Башилов Иван Федоров

Мать: Башилова Акилина Кириллова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Домна Семенова

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Домна Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1865
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