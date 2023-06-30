Gold (Gold) Krõõt (Greth)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Gold Marri
Отец ребёнка: Kolt Jurri
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Gold Liis
Отец ребёнка: Kolt Jurri
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Gold Mihkel
Отец ребёнка: Kolt Jurri
Рождение ребёнка
1822
Сын: Gold Jaan
Отец ребёнка: Kolt Jurri
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Gold Johan
Отец ребёнка: Kolt Jurri
Рождение ребёнка
22.11.1827
Дочь: Ann
Отец ребёнка: Kolt Jurri
Рождение ребёнка
26.11.1829
Дочь: Mai
Отец ребёнка: Kolt Jurri
Рождение ребёнка
04.10.1832
Сын: Kolt Peter
Отец ребёнка: Kolt Jurri