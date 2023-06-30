Gold (Gold) Krõõt (Greth) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gold (Gold) Krõõt (Greth)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1813 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1819 г.р.
1822 г.р.
Около 1825 г.р.
1827 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Gold Marri

Отец ребёнка: Kolt Jurri

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Gold Liis

Отец ребёнка: Kolt Jurri

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Gold Mihkel

Отец ребёнка: Kolt Jurri

Рождение ребёнка
1822

Сын: Gold Jaan

Отец ребёнка: Kolt Jurri

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Gold Johan

Отец ребёнка: Kolt Jurri

Рождение ребёнка
22.11.1827

Дочь: Ann

Отец ребёнка: Kolt Jurri

Рождение ребёнка
26.11.1829

Дочь: Mai

Отец ребёнка: Kolt Jurri

Рождение ребёнка
04.10.1832

Сын: Kolt Peter

Отец ребёнка: Kolt Jurri

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