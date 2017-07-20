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Бабушева Ульяна Сергеевна
Бабушева Ульяна Сергеевна
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
20.07.2017
Пол
Женский
Отец
Бабушев Сергей Александрович
1979 г.р.
Мать
Николаенко (Николаенко) Оксана Юрьевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.2017
Отец:
Бабушев Сергей Александрович
Мать:
Николаенко Оксана Юрьевна
Москва
, город федерального значения Москва
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