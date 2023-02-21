Шульминская (Выховская) ХЕЛЕНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульминская (Выховская) ХЕЛЕНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Выховский ФРАНТИШЕК

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1883

Муж: Шульминский АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

г.Одесса
Рождение ребёнка
10.07.1894

Сын: Шульминский СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Шульминский АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

г.Одесса
Рождение ребёнка
1901

Сын: Шульминский МЕЧИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Шульминский АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

г.Одесса
Смерть
1919
г.Каменец-Подольский
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