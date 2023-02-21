Шульминская (Выховская) ХЕЛЕНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Выховский ФРАНТИШЕК
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1883
г.Одесса
Рождение ребёнка
10.07.1894
Сын: Шульминский СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Шульминский АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
г.Одесса
Рождение ребёнка
1901
Сын: Шульминский МЕЧИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Шульминский АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
г.Одесса
Смерть
1919
г.Каменец-Подольский