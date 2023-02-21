Сахарчук (Климук) Мария Павловна
Место рожденияхутор Лидеполь, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1912 ст.
Отец: Климук Павел известно
Мать: не указана
хутор Лидеполь, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
30.03.1929
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 19 лет | Невесте 17 лет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно