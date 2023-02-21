Сахарчук (Климук) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарчук (Климук) Мария Павловна

Место рождения

хутор Лидеполь, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около 1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1910 г.р.

Дети

Не указаны

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MB
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Рождение
Около 1912 ст.

Отец: Климук Павел известно

Мать: не указана

хутор Лидеполь, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
30.03.1929

Муж: Сахарчук Василий Парфенович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 19 лет | Невесте 17 лет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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