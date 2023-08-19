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Кушкин Василий Никонорович

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Кушкин Никонор Исаакович

Мать: Кушкина Анна Петрова

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Кушкин Иоанн Васильевич

Мать ребёнка: Кушкина Клавдия Фадеева

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Кушкин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кушкина Клавдия Фадеева

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.03.1891

Сын: Кушкин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кушкина Клавдия Фадеева

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.12.1892

Дочь: Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Кушкина Клавдия Фадеева

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.09.1895

Сын: Кушкин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Кушкина Клавдия Фадеева

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.01.1899

Сын: Кушкин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кушкина Клавдия Фадеева

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кушкина Клавдия Фадеева

Смерть
Неизвестно
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