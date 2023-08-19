Кушкин Василий Никонорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Кушкин Никонор Исаакович
Мать: Кушкина Анна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1886
Мать ребёнка: Кушкина Клавдия Фадеева
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Кушкин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кушкина Клавдия Фадеева
Рождение ребёнка
08.03.1891
Сын: Кушкин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кушкина Клавдия Фадеева
Рождение ребёнка
10.12.1892
Дочь: Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Кушкина Клавдия Фадеева
Рождение ребёнка
22.09.1895
Сын: Кушкин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Кушкина Клавдия Фадеева
Рождение ребёнка
22.01.1899
Сын: Кушкин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кушкина Клавдия Фадеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кушкина Клавдия Фадеева
Смерть
Неизвестно