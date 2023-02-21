Мартыненко (Юрик) Ефросинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиС 1910 по 1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1893
Рождение ребёнка
10.08.1893
Сын: Мартыненко Алексей Игнатьевич
Отец ребёнка: Мартыненко Игнатий Семёнович
Место жительства
С 1893 по 1910
Рождение ребёнка
01.07.1895
Дочь: Горобец Марфа Игнатьевна
Отец ребёнка: Мартыненко Игнатий Семёнович
Рождение ребёнка
22.09.1897
Сын: Мартыненко Дмитрий Игнатьевич
Отец ребёнка: Мартыненко Игнатий Семёнович
Рождение ребёнка
13.05.1900
Сын: Мартыненко Александр Игнатьевич
Отец ребёнка: Мартыненко Игнатий Семёнович
Рождение ребёнка
18.10.1902
Сын: Мартыненко Иван Игнатьевич
Отец ребёнка: Мартыненко Игнатий Семёнович
Рождение ребёнка
10.05.1905
Сын: Мартыненко Мефодий Игнатьевич
Отец ребёнка: Мартыненко Игнатий Семёнович
Рождение ребёнка
04.12.1907
Дочь: Мартыненко Ульяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Мартыненко Игнатий Семёнович
Рождение ребёнка
04.12.1907
Дочь: Мартыненко Варвара Игнатьевна
Отец ребёнка: Мартыненко Игнатий Семёнович
Рождение ребёнка
28.04.1910
Сын: Мартыненко Степан Игнатьевич
Отец ребёнка: Мартыненко Игнатий Семёнович
Смерть
С 1910 по 1970