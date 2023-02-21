Мартыненко (Юрик) Ефросинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко (Юрик) Ефросинья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

С 1910 по 1970

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1893

Муж: Мартыненко Игнатий Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.08.1893

Сын: Мартыненко Алексей Игнатьевич

Отец ребёнка: Мартыненко Игнатий Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1893 по 1910
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.07.1895

Дочь: Горобец Марфа Игнатьевна

Отец ребёнка: Мартыненко Игнатий Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.09.1897

Сын: Мартыненко Дмитрий Игнатьевич

Отец ребёнка: Мартыненко Игнатий Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.05.1900

Сын: Мартыненко Александр Игнатьевич

Отец ребёнка: Мартыненко Игнатий Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.10.1902

Сын: Мартыненко Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Мартыненко Игнатий Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.05.1905

Сын: Мартыненко Мефодий Игнатьевич

Отец ребёнка: Мартыненко Игнатий Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.12.1907

Дочь: Мартыненко Ульяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Мартыненко Игнатий Семёнович

Рождение ребёнка
04.12.1907

Дочь: Мартыненко Варвара Игнатьевна

Отец ребёнка: Мартыненко Игнатий Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.04.1910

Сын: Мартыненко Степан Игнатьевич

Отец ребёнка: Мартыненко Игнатий Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
С 1910 по 1970
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