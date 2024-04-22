Колядинцева Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолядинцева Ольга Ивановна

Колядинцева Ольга Ивановна

Место рождения

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колядинцев Николай

Рождение ребёнка
21.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колядинцев Николай

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колядинцев Николай

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close