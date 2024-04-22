Колядинцева Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колядинцев Николай
Рождение ребёнка
21.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колядинцев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колядинцев Николай
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь