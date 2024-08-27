Анна Андреева
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Андрей Яковлев
Мать: Катерина Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Сын: Куприянов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Куприянов Владимир Куприянов
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Куприянова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Куприянов Владимир Куприянов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Куприянов Филипп Владимирович
Отец ребёнка: Куприянов Владимир Куприянов
Смерть
Неизвестно