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Анна Андреева

Место рождения

Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Андрей Яковлев

Мать: Катерина Ефимова

Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куприянов Владимир Куприянов

Рождение ребёнка
1790

Сын: Куприянов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Куприянов Владимир Куприянов

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Куприянова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Куприянов Владимир Куприянов

Рождение ребёнка
1796

Сын: Куприянов Филипп Владимирович

Отец ребёнка: Куприянов Владимир Куприянов

Смерть
Неизвестно

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