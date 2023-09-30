Федоров Олег Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1978
Бракосочетание
15.09.2000
Рождение ребёнка
23.01.2005
Дочь: Федорова Ксения Олеговна
Мать ребёнка: Федорова Альфия Сергеевна
Рождение ребёнка
27.02.2016
Сын: Федоров Владимир Олегович
Мать ребёнка: Федорова Альфия Сергеевна
Рождение ребёнка
27.02.2016
Мать ребёнка: Федорова Альфия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана