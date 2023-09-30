Федоров Олег Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Олег Владимирович

Федоров Олег Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1978

Отец: Федоров Владимир Васильевич

Мать: Федорова Людмила Васильевна

Бракосочетание
15.09.2000

Жена: Федорова Альфия Сергеевна

Рождение ребёнка
23.01.2005

Дочь: Федорова Ксения Олеговна

Мать ребёнка: Федорова Альфия Сергеевна

Рождение ребёнка
27.02.2016

Сын: Федоров Владимир Олегович

Мать ребёнка: Федорова Альфия Сергеевна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
27.02.2016

Сын: Федоров Сергей Олегович

Мать ребёнка: Федорова Альфия Сергеевна

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close