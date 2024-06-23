Сандирякова Анна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сандирякова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сандиряков Иван Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сандиряков Иван Захарович

Рождение ребёнка
1958

Дочь: (Сандирякова) Нелли Ивановна

Отец ребёнка: Сандиряков Иван Захарович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
2008
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область

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