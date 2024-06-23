Сандирякова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сандиряков Иван Захарович
Рождение ребёнка
1958
Дочь: (Сандирякова) Нелли Ивановна
Отец ребёнка: Сандиряков Иван Захарович
Смерть
2008
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно