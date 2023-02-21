Ширшин Павел Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти14.05.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Ширшин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1942
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
05.02.1944
Дочь: Соседко Надежда Павловна
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
04.05.1948
Сын: Ширшин Александр Павлович
Мать ребёнка: Ширшина Ефросинья Евдокимовна
Рождение ребёнка
01.11.1952
Мать ребёнка: Ширшина Ефросинья Евдокимовна
Рождение ребёнка
06.10.1955
Дочь: Смирнова Нина Павловна
Мать ребёнка: Ширшина Ефросинья Евдокимовна
Знаменка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1959
Дочь: Мирошниченко Любовь Павловна
Мать ребёнка: Ширшина Ефросинья Евдокимовна
Смерть
14.05.1970