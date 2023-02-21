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Ширшин Павел Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

14.05.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Ширшин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1942

Сын: Ширшин Вячеслав Павлович

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
05.02.1944

Дочь: Соседко Надежда Павловна

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
04.05.1948

Сын: Ширшин Александр Павлович

Мать ребёнка: Ширшина Ефросинья Евдокимовна

Рождение ребёнка
01.11.1952

Сын: Ширшин Виктор Павлович

Мать ребёнка: Ширшина Ефросинья Евдокимовна

Рождение ребёнка
06.10.1955

Дочь: Смирнова Нина Павловна

Мать ребёнка: Ширшина Ефросинья Евдокимовна

Знаменка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1959

Дочь: Мирошниченко Любовь Павловна

Мать ребёнка: Ширшина Ефросинья Евдокимовна

Смерть
14.05.1970
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