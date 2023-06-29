Авакян Эмма Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авакян Эмма Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авакян Аркадий Авакович

Мать: Затолокина Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Добрынина Ольга Вячеславовна

Отец ребёнка: Добрынин Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Андреевич

Отец ребёнка: Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добрынин Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей

Смерть
Неизвестно
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