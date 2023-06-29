Авакян Эмма Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Добрынина Ольга Вячеславовна
Отец ребёнка: Добрынин Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Андреевич
Отец ребёнка: Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Добрынин Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей
Смерть
Неизвестно