Олендар (Видникевич) Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1972
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1972
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олендар Виталия Эдуардовна
Отец ребёнка: Олендар Эдуард Борисович
вышла замуж в 2021, фамилию незнаю
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панасюк Данута Эдуардовна
Отец ребёнка: Олендар Эдуард Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загорская Тамара Эдуардовна
Отец ребёнка: Олендар Эдуард Борисович
Бракосочетание
Неизвестно