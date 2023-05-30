Олендар (Видникевич) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олендар (Видникевич) Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1972

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олендар Виталия Эдуардовна

Отец ребёнка: Олендар Эдуард Борисович

вышла замуж в 2021, фамилию незнаю
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панасюк Данута Эдуардовна

Отец ребёнка: Олендар Эдуард Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загорская Тамара Эдуардовна

Отец ребёнка: Олендар Эдуард Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олендар Эдуард Борисович

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