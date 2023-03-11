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Мороз Михаил Максимович
Мороз Михаил Максимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.03.2023
Пол
Мужской
Отец
Гибадулин Максим Раифович
1981 г.р.
Мать
Мороз Оксана Александровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.2023
Отец:
Гибадулин Максим Раифович
Мать:
Мороз Оксана Александровна
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