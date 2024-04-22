Герасимов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Алексей

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.11.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
01.08.1998

Жена: Герасимова Юлия

Татищево, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.12.2003

Сын: Герасимов Михаил

Мать ребёнка: Герасимова Юлия

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.03.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герасимова Юлия

Москва, город федерального значения Москва
Развод
10.07.2018

Жена: Герасимова Юлия

Место жительства
Неизвестно
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