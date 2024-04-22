Герасимов Алексей
Место рождения
Дата рождения04.11.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1976
Бракосочетание
01.08.1998
Жена: Герасимова Юлия
Татищево, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.12.2003
Сын: Герасимов Михаил
Мать ребёнка: Герасимова Юлия
Рождение ребёнка
23.03.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герасимова Юлия
Развод
10.07.2018
Жена: Герасимова Юлия
Место жительства
Неизвестно