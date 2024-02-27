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Агафонов Валериан Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1863 ст.

Дата смерти

27.01.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.05.1886 ст.

Жена: Агафонова Лидия Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Собор св. Спиридона Тримифунтского в здании Адмиралтейства ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 28: Метрическая книга Адмиралтейского собор... Показать все
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Саранчина Инна Валериановна

Мать ребёнка: Агафонова Лидия Андреевна

Развод
До 1894

Жена: Агафонова Лидия Андреевна

Смерть
27.01.1955
Причина смерти: Автомобильная авария.
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