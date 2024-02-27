Агафонов Валериан Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1863 ст.
Дата смерти27.01.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.05.1886 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Собор св. Спиридона Тримифунтского в здании Адмиралтейства ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 28: Метрическая книга Адмиралтейского собор... Показать все
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Саранчина Инна Валериановна
Мать ребёнка: Агафонова Лидия Андреевна
Развод
До 1894
Смерть
27.01.1955
Причина смерти: Автомобильная авария.