Шканова Устинья Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шканова Устинья Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1683

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1683

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Шканов Василий Иванович

Отец ребёнка: Шканов Иван Никитич

Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: (Шканова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Шканов Иван Никитич

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Шканов Максим Иванович

Отец ребёнка: Шканов Иван Никитич

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