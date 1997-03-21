Садыков Мавлетзян Гарифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыков Мавлетзян Гарифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1927

Дата смерти

21.03.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1927

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Гыйлмижихан Хайрулла кызы

Рождение ребёнка
10.07.1957

Сын: Садыков Зайтун Мавлетзянович

Мать ребёнка: Мустафина Винира Галимуллиновна

Рождение ребёнка
18.05.1962

Сын: Садыков Зуфар Мавлетзянович

Мать ребёнка: Мустафина Винира Галимуллиновна

Рождение ребёнка
13.08.1969

Сын: Садыков Ильяс Мавлетзянович

Мать ребёнка: Мустафина Винира Галимуллиновна

Байряка, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мустафина Винира Галимуллиновна

Смерть
21.03.1997
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