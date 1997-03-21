Садыков Мавлетзян Гарифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1927
Дата смерти21.03.1997
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1927
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.07.1957
Сын: Садыков Зайтун Мавлетзянович
Мать ребёнка: Мустафина Винира Галимуллиновна
Рождение ребёнка
18.05.1962
Сын: Садыков Зуфар Мавлетзянович
Мать ребёнка: Мустафина Винира Галимуллиновна
Рождение ребёнка
13.08.1969
Сын: Садыков Ильяс Мавлетзянович
Мать ребёнка: Мустафина Винира Галимуллиновна
Байряка, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.1997