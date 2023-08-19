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Куйда Ермолай Трофимович

Место рождения

Семёновка

Дата рождения

26.07.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1890 ст.

Отец: Куйда Трофим Петров

Мать: Куйда Зиновия Петрова

Ранение
04.02.1915
Лодзь (Польша)
Выбытие из службы. Тяжелое огнестрельное ранение в руку
Военная служба
Между Неизвестно и 1915
Рядовой 6 роты 24-й Сибирского стрелкового полка
Смерть
Неизвестно
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