Куйда Ермолай Трофимович
Место рождения
Дата рождения26.07.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1890 ст.
Отец: Куйда Трофим Петров
Мать: Куйда Зиновия Петрова
Ранение
04.02.1915
Лодзь (Польша)
Выбытие из службы. Тяжелое огнестрельное ранение в руку
Военная служба
Между Неизвестно и 1915
Рядовой 6 роты 24-й Сибирского стрелкового полка
Смерть
Неизвестно