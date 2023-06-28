Ткаченко Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1963
Сын: Ткаченко Максим Викторович
Мать ребёнка: Ткаченко Инна Константиновна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.06.1972
Сын: Ткаченко Михаил Викторович
Мать ребёнка: Ткаченко Инна Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно