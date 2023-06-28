Ткаченко Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1963

Сын: Ткаченко Максим Викторович

Мать ребёнка: Ткаченко Инна Константиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.06.1972

Сын: Ткаченко Михаил Викторович

Мать ребёнка: Ткаченко Инна Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Инна Константиновна

Смерть
Неизвестно
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