Макеева (Бражникова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеева (Бражникова) Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1954

Отец: Бражников Иван Васильевич

Мать: Бражникова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
19.12.1975

Дочь: Мосунова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Рыль Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макеев Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: Макеев Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макеев Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыль Анатолий

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