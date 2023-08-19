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Каболин-Норкин Григорий Васильевич

Место рождения

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в метрике Говоровской церкви за 1910 год: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410350#302
Бракосочетание
12.05.1910 ст.

Жена: Каболина-Норкина Анна Михайловна

Говорово, Ватлановская волость, Вологодский уезд
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410350#302
Смерть
Неизвестно
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