Каболин-Норкин Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминается в метрике Говоровской церкви за 1910 год: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410350#302
Бракосочетание
12.05.1910 ст.
Говорово, Ватлановская волость, Вологодский уезд
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410350#302
Смерть
Неизвестно