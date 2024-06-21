Долгов ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НК
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Рождение
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова (Долгова) Ольга

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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