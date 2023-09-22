Нечаева Анастасия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Нечаев Гавриил Аврамиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Нечаева Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Нечаев Александр Титович
Рождение ребёнка
21.11.1892
Дочь: Нечаева Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Нечаев Александр Титович
Рождение ребёнка
28.04.1895
Сын: Нечаев Яков Александрович
Отец ребёнка: Нечаев Александр Титович
Рождение ребёнка
12.04.1898
Дочь: Нечаева Александра Александровна
Отец ребёнка: Нечаев Александр Титович
Рождение ребёнка
08.10.1900
Сын: Нечаев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Нечаев Александр Титович
Рождение ребёнка
04.01.1904
Сын: Нечаева Иоанн Александрович
Отец ребёнка: Нечаев Александр Титович
Рождение ребёнка
17.12.1906
Сын: Нечаев Петр Александрович
Отец ребёнка: Нечаев Александр Титович
Смерть
Неизвестно