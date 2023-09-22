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Нечаева Анастасия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Нечаев Гавриил Аврамиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Нечаева Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Нечаев Александр Титович

Рождение ребёнка
21.11.1892

Дочь: Нечаева Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Нечаев Александр Титович

Абрахово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.04.1895

Сын: Нечаев Яков Александрович

Отец ребёнка: Нечаев Александр Титович

Абрахово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.04.1898

Дочь: Нечаева Александра Александровна

Отец ребёнка: Нечаев Александр Титович

Рождение ребёнка
08.10.1900

Сын: Нечаев Андрей Александрович

Отец ребёнка: Нечаев Александр Титович

Рождение ребёнка
04.01.1904

Сын: Нечаева Иоанн Александрович

Отец ребёнка: Нечаев Александр Титович

Рождение ребёнка
17.12.1906

Сын: Нечаев Петр Александрович

Отец ребёнка: Нечаев Александр Титович

Абрахово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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