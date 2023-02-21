Кочарянц Амаспюр Христофоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кочарянц Аветик Самвелович
Отец ребёнка: Кочарянц Григорий Хачатурович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Кочарянц Ваго Григорьевич
Отец ребёнка: Кочарянц Григорий Хачатурович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Кочарянц Айкуш Григорьевич
Отец ребёнка: Кочарянц Григорий Хачатурович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Кочарянц Люсия Григорьевна
Отец ребёнка: Кочарянц Григорий Хачатурович
Рождение ребёнка
07.01.1909
Сын: Кочарянц Самвел Григорьевич
Отец ребёнка: Кочарянц Григорий Хачатурович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Кочарянц Григорий Хачатурович
Смерть
Неизвестно