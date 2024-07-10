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Савинкова Екатерина Емельяновна

Место рождения

Пружинки, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
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Место
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Рождение
Около 1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пружинки, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Дата рождения на основании записи о браке в 1846 году, где 20 лет.
Бракосочетание
23.01.1846 ст.

Муж: Савинков Иван Иосифович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.89об-90 жениху 19 лет. Поручители: Ларион Иванович Савинков, Василий Сергеевич Сонин, Яков Ларионович Савинков, Уколов
Рождение ребёнка
16.12.1848 ст.

Сын: Савинков Пётр Иванович

Отец ребёнка: Савинков Иван Иосифович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.129об-130 Восприемники: Филатов, и девица Дарья Кузьминична Сонина
Смерть
Неизвестно

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