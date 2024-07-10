Савинкова Екатерина Емельяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения на основании записи о браке в 1846 году, где 20 лет.
Бракосочетание
23.01.1846 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.89об-90 жениху 19 лет. Поручители: Ларион Иванович Савинков, Василий Сергеевич Сонин, Яков Ларионович Савинков, Уколов
Рождение ребёнка
16.12.1848 ст.
Отец ребёнка: Савинков Иван Иосифович
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.129об-130 Восприемники: Филатов, и девица Дарья Кузьминична Сонина
Смерть
Неизвестно