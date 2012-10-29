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Девяткин Георгий Романович
Девяткин Георгий Романович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.10.2012
Пол
Мужской
Отец
Девяткин Роман Сергеевич
1979 г.р.
Мать
Каштанова Ирина Анатольевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.2012
Отец:
Девяткин Роман Сергеевич
Мать:
Каштанова Ирина Анатольевна
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