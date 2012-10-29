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Девяткин Георгий Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.2012

Отец: Девяткин Роман Сергеевич

Мать: Каштанова Ирина Анатольевна

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