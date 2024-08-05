Федора Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1857
Сын: Борисюк Кирилл Кондратьевич
Отец ребёнка: Борисюк Кондрат Данилович
Рождение ребёнка
17.03.1858
Сын: Борисюк Алексей Кондратьевич
Отец ребёнка: Борисюк Кондрат Данилович
Рождение ребёнка
01.01.1861
Сын: Борисюк Василий Кондратьевич
Отец ребёнка: Борисюк Кондрат Данилович
Рождение ребёнка
02.01.1861
Сын: Борисюк Сильвестр Кондратьевич
Отец ребёнка: Борисюк Кондрат Данилович
Смерть
Неизвестно