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Федора Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисюк Кондрат Данилович

Рождение ребёнка
27.04.1857

Сын: Борисюк Кирилл Кондратьевич

Отец ребёнка: Борисюк Кондрат Данилович

Рождение ребёнка
17.03.1858

Сын: Борисюк Алексей Кондратьевич

Отец ребёнка: Борисюк Кондрат Данилович

Рождение ребёнка
01.01.1861

Сын: Борисюк Василий Кондратьевич

Отец ребёнка: Борисюк Кондрат Данилович

Рождение ребёнка
02.01.1861

Сын: Борисюк Сильвестр Кондратьевич

Отец ребёнка: Борисюк Кондрат Данилович

Смерть
Неизвестно

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