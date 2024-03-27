Османов Карим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1896
Дата смертиПосле 1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Османова) Халимя
Мать ребёнка: Фатиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Османова) Алия
Мать ребёнка: Фатиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Османов Айся
Мать ребёнка: Фатиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатиха
Рождение ребёнка
1911
Сын: Османов Махмуд
Мать ребёнка: Фатиха
Рождение ребёнка
1918
Сын: Османов Хайдар
Мать ребёнка: Фатиха
Смерть
После 1926