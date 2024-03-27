Османов Карим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсманов Карим

Османов Карим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1896

Дата смерти

После 1926

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896

Отец: Фейзуканов Осман E1B1B1

Мать: (Незамутдинова) Бибифатиха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Османова) Халимя

Мать ребёнка: Фатиха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Османова) Алия

Мать ребёнка: Фатиха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Османов Айся

Мать ребёнка: Фатиха

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатиха

Рождение ребёнка
1911

Сын: Османов Махмуд

Мать ребёнка: Фатиха

Рождение ребёнка
1918

Сын: Османов Хайдар

Мать ребёнка: Фатиха

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатиха

Смерть
После 1926

Мы используем куки для улучшения работы сайта.