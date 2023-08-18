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Постникова Евдокия Ульянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Постников Василий Егоров

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Постников Григорий Васильев

Отец ребёнка: Постников Василий Егоров

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Постников Трофим Васильев

Отец ребёнка: Постников Василий Егоров

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Постников Василий Васильев

Отец ребёнка: Постников Василий Егоров

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Парасковья Васильева

Отец ребёнка: Постников Василий Егоров

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Постников Василий Егоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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