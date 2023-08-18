Постникова Евдокия Ульянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Постников Василий Егоров
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Постников Григорий Васильев
Отец ребёнка: Постников Василий Егоров
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Постников Трофим Васильев
Отец ребёнка: Постников Василий Егоров
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Постников Василий Васильев
Отец ребёнка: Постников Василий Егоров
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Парасковья Васильева
Отец ребёнка: Постников Василий Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834