Головинский Николай Георгиевич
Место рождениястаница Темнолесская
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головинская Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1960
Сын: Головинский Сергей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1966
Дочь: Головинская Елена Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно