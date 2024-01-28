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Головинский Николай Георгиевич

Место рождения

станица Темнолесская

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головинский Георгий Петрович

Мать: Головинская (Зенченко) Нина Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головинская Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1960

Сын: Головинский Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.04.1966

Дочь: Головинская Елена Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

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