Садоков Степан Александрович
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиДо 1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1796
Назначен на священническое место к Михайло-Архангельской Бохтюжской церкви Вологодского уезда, на место его умершего отца, из Семинарии.
Рождение ребёнка
1803
Сын: Садоков Владимир Степанович
Мать ребёнка: Садокова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Садокова Анна Степановна
Мать ребёнка: Садокова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Садокова Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Садокова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
21.03.1820 ст.
Сын: Садоков Александр Степанович
Мать ребёнка: Садокова Татьяна Ивановна
Означенной церкви у священника Стефана Александрова Садокова от жены его Татьяны Ивановой родился сын Александр. Восприемником был сын его Владимир.
Работа или профессия
1820
Отрешен от должности.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1825