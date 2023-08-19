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Садоков Степан Александрович

Место рождения

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

До 1825

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1796
Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Назначен на священническое место к Михайло-Архангельской Бохтюжской церкви Вологодского уезда, на место его умершего отца, из Семинарии.
Рождение ребёнка
1803

Сын: Садоков Владимир Степанович

Мать ребёнка: Садокова Татьяна Ивановна

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Садокова Анна Степановна

Мать ребёнка: Садокова Татьяна Ивановна

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Садокова Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Садокова Татьяна Ивановна

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.03.1820 ст.

Сын: Садоков Александр Степанович

Мать ребёнка: Садокова Татьяна Ивановна

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Означенной церкви у священника Стефана Александрова Садокова от жены его Татьяны Ивановой родился сын Александр. Восприемником был сын его Владимир.
Работа или профессия
1820
Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Отрешен от должности.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садокова Татьяна Ивановна

Смерть
До 1825
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