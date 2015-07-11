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Петрова Арина Алексеевна
Петрова Арина Алексеевна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
11.07.2015
Пол
Женский
Отец
Петров Алексей Александрович
1986 г.р.
Мать
Петрова (Щербакова) Ксения Александровна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.2015
Отец:
Петров Алексей Александрович
Мать:
Петрова Ксения Александровна
Москва
, город федерального значения Москва
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