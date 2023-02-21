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Маслихов Игнат Аникандрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879

Отец: Маслихов Аникандр (Никандр) Егорович

Мать: Маслихова Матрена

Получение воинского звания/чина
Между 1914 и 1915
Ефрейтор 15 Сибирского полка
Военная служба
Между 1914 и 1915
Участник Первой мировой войны в составе 15 Сибирского полка
Демобилизация
Между 08.01.1915 и 17.06.1915
Огнестрельное ранение 08.01.1915 г. правой голени и бока. Место - г.Жирардов (предположительно в Польше). Госпитализация 17.06.1915 г. в госпиталь при Соляном дворе (предположительно на месте адреса а... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслихова ?

Плоское, Касторенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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