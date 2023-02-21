Маслихов Игнат Аникандрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879
Получение воинского звания/чина
Между 1914 и 1915
Ефрейтор 15 Сибирского полка
Военная служба
Между 1914 и 1915
Участник Первой мировой войны в составе 15 Сибирского полка
Демобилизация
Между 08.01.1915 и 17.06.1915
Огнестрельное ранение 08.01.1915 г. правой голени и бока. Место - г.Жирардов (предположительно в Польше). Госпитализация 17.06.1915 г. в госпиталь при Соляном дворе (предположительно на месте адреса а... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслихова ?
Плоское, Касторенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно