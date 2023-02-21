Смирных Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирных Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1650

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: Смирных Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1673

Сын: Смирных Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Редькина (Кулига)
Рождение ребёнка
Около 1679

Сын: Смирных Стенка Иванович

Мать ребёнка: не указана

Редькина (Кулига)
Рождение ребёнка
Около 1682

Сын: Смирных Самошка Иванович

Мать ребёнка: не указана

Редькина (Кулига)
Смерть
Неизвестно
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