Смирных Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1650
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: Смирных Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1673
Мать ребёнка: не указана
Редькина (Кулига)
Рождение ребёнка
Около 1679
Мать ребёнка: не указана
Редькина (Кулига)
Рождение ребёнка
Около 1682
Мать ребёнка: не указана
Редькина (Кулига)
Смерть
Неизвестно