GARELINE (Гарелина) Alexandra (Александра Егоровна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1800
Дата смерти1882
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Gareline (гарелин) Ivan (Иван Никонович)
Отец ребёнка: Gareline (гарелин) Nikon (Никон Мефодиевич)
Ivanovo, gorod Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia
Рождение ребёнка
03.06.1832
Рождение ребёнка
08.02.1834
Рождение ребёнка
До 1840
Дочь: Alexandra (Александра Никоновна)
Отец ребёнка: Gareline (гарелин) Nikon (Никон Мефодиевич)
Рождение ребёнка
До 1840
Рождение ребёнка
До 1840
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Gareline (гарелин) Nikon (Никон Мефодиевич)
Смерть
1882