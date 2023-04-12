GARELINE (Гарелина) Alexandra (Александра Егоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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GARELINE (Гарелина) Alexandra (Александра Егоровна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

1882

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Gareline (гарелин) Ivan (Иван Никонович)

Отец ребёнка: Gareline (гарелин) Nikon (Никон Мефодиевич)

Ivanovo, gorod Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia
Рождение ребёнка
03.06.1832

Сын: Gareline (гарелин) Sergueï (Сергей Никонович)

Отец ребёнка: Gareline (гарелин) Nikon (Никон Мефодиевич)

Рождение ребёнка
08.02.1834

Сын: Gareline (горелин) Mikhaïl (Михаил Никонович)

Отец ребёнка: Gareline (гарелин) Nikon (Никон Мефодиевич)

Рождение ребёнка
До 1840

Дочь: Alexandra (Александра Никоновна)

Отец ребёнка: Gareline (гарелин) Nikon (Никон Мефодиевич)

Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Gareline (гарелин) Piotr (Пётр Никонович)

Отец ребёнка: Gareline (гарелин) Nikon (Никон Мефодиевич)

Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Gareline (гарелин) Methodi (Мефодий Никонович)

Отец ребёнка: Gareline (гарелин) Nikon (Никон Мефодиевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарелин Федор Никонович

Отец ребёнка: Gareline (гарелин) Nikon (Никон Мефодиевич)

Смерть
1882
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