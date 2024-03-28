Смирнов Филипп
Место рождениядеревня Михайловка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Сын: Смирнов Александр
Мать ребёнка: Смирнова (Милованова) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Смирнова) Анисья
Мать ребёнка: Смирнова (Милованова) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Смирнов Николай Филиппович
Мать ребёнка: Смирнова (Милованова) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Смирнова) Анна Филипповна
Мать ребёнка: Смирнова (Милованова) Анастасия Николаевна
Смерть
Неизвестно