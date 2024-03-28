Смирнов Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Филипп

Смирнов Филипп

Место рождения

деревня Михайловка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Милованова) Анастасия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897

Сын: Смирнов Александр

Мать ребёнка: Смирнова (Милованова) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Смирнова) Анисья

Мать ребёнка: Смирнова (Милованова) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Смирнов Николай Филиппович

Мать ребёнка: Смирнова (Милованова) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Смирнова) Анна Филипповна

Мать ребёнка: Смирнова (Милованова) Анастасия Николаевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.