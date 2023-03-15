Гурулева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурулева Наталья

Гурулева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Гурулев Гаврил

Отец ребёнка: Гурулев Михаил

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Гурулев Иннокентий

Отец ребёнка: Гурулев Михаил

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Гурулев Лука

Отец ребёнка: Гурулев Михаил

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурулев Михаил

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close