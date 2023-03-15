Гурулева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Гурулев Гаврил
Отец ребёнка: Гурулев Михаил
Рождение ребёнка
1911
Сын: Гурулев Иннокентий
Отец ребёнка: Гурулев Михаил
Рождение ребёнка
1916
Сын: Гурулев Лука
Отец ребёнка: Гурулев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурулев Михаил
Смерть
Неизвестно